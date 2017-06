Justin Bieber convirtió a esta belleza en la española más seguida en Instagram

En diciembre del 2015 Justin Bieber publicó en Instagram la fotografía de una adolescente. “Oh, Dios, ¿Quién es ella?”, escribió en la leyenda. Se trataba de Cindy Kimberly, quien en esa época tan solo tenía 16 años y 80 mil followers. A los pocos días de este hecho, un agencia de modelos contactó con ella, hizo que se mudara a Barcelona, le dieron una casa, un nutricionista, un personal trainer y su vida cambió por completo.

Hace unos días, Cindy Kimberly brindó una entrevista a ABC en un hotel de Barcelona para hablar sobre Flormar, la firma de cosméticos de la cual ahora es imagen. “Desde que Justin Bieber publicó esa foto, la vida me ha cambiado drásticamente, pero sigo siendo la misma”, dijo la joven modelo al diario.

Una publicación compartida de Cindy Kimberly (@wolfiecindy) el 29 de May de 2017 a la(s) 11:01 PDT

Asimismo, Cindy Kimberly confesó que está escribiendo un libro y lo publicará en un par de meses. “He estado un año trabajando en él. Me hace mucha ilusión porque me encanta leer, mi libro favorito es ‘El alquimista’, de Paulo Coelho, también he leído los de Harry Potter. No es una autobiografía, en realidad habla de lifestyle. Lo terminamos de escribir hace un mes, debería salir pronto”, agregó.

Al ser consultada por Justin Bieber, la modelo prefirió guardar silencio. “No me gusta hablar sobre ello porque quiero respetar su privacidad”, señaló. Sin embargo, reconoció que fue a verlo a un concierto que ofreció el año pasado en Barcelona.

Una publicación compartida de Cindy Kimberly (@wolfiecindy) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 1:46 PDT

El periodista también le planteó la siguiente pregunta. ¿Qué les diría a todos aquellos que piensan que la foto de Justin Bieber fue, en realidad, un golpe maestro para lanzar su carrera? Cindy Kimberly no se guardó nada y contestó: “He escuchado a gente decir que yo le he pagado a Justin Bieber para que pusiera esa foto. No fue una estrategia de marketing, soy hija de una madre soltera sin recursos. No nos podríamos haber permitido una campaña de estas características”.

Cabe mencionar que desde que Justin Bieber consultó por Cindy Kimberly, la española empezó a obtener más seguidores, a tal punto que hoy en día tiene 2,8 millones de followers, por encima de celebridades como Sara Carbonero y Paula Echevarría. “Cuando creé el perfil quería que fuera una cuenta enfocada al arte, donde poder enseñar mis dibujos. A veces subía fotos mías, pero muy pocas. Trato a mis seguidores como si fueran mis amigos, no a una audiencia a la que me dirijo. Eso les atrae, porque a mí me gustaría que me tratasen así. También hablo en inglés y puedo atraer a más público”, dijo.