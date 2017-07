Justin Bieber: así se justificó al no "cumplir" con sus fans durante concierto

Justin Bieber se mostró muy mortificado al no rendir al 100% durante su último concierto que brindó en el Hyde Park de Londres. El artista señaló que a causa del resfrío que padeció, no logró cumplir con todas las exigencias de sus fanáticas.

“Normalmente uso aceite de Olbas, pero esta vez he usado VapoRub y ahora tengo la nariz congestionada. Estoy teniendo una noche dura, no me juzguen”, expresó el artista frente a las miles de personas que esperaban lo mejor de su repertorio.

Por su parte, el portal The Sun aseguró que un día antes, Justin Bieber se encontraba celebrando junto a sus amigos, razón por esta que el resfrío lo fulminó durante su última presentación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Justin Bieber “queda mal” con sus seguidores en sus diversos conciertos. En otras ocasiones, el artista también ha tenido que justificar su rendimiento en la tarima.

¡Mira las imágenes de Justin Bieber!