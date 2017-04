Julián Gil rompe en llanto al hablar de su hijo y ruptura con Marjorie de Sousa

Julián Gil no pudo contener el llanto tras hablar sobre el pequeño Matías, hijo que tuvo con la actriz Marjorie de Sousa. El actor señaló que espera que su expareja respete sus derechos como padre.

“Quien comienza el proceso legal es Marjorie de Sousa, y yo, obviamente, al no estar de acuerdo con ciertas peticiones en cuanto a lo que es la pensión, y lo que es las relaciones paterno filiales que voy a tener con mi hijo, obviamente entablo una demanda porque ella lo pidió así, y al fin y al cabo es lo mejor, lo más saludable. Esto pasa con el niño a punto de cumplir tres meses, pero iba a pasar de todos modos, cuando una relación no prospera y hay un hijo de por medio lo más saludable es atender”, indicó el actor.

Julián Gil pidió que no se le juzgue como padre, pues defenderá sus derechos para tener una buena relación con su hijo. “Yo lo único que le voy a pedir es que se me de la oportunidad, como lo he tenido con mis dos hijos anteriores”, señaló el actor, que tuvo que hacer un alto al no poder contener el llanto.

“Yo no voy a pedir nada que no merezca, el niño lleva mi sangre, y al llevar mi sangre lo voy a defender a muerte, no solamente hoy, igual que como voy a defender mi relación con Marjorie porque de alguna manera va a estar en mi vida en todo esto. No tengo nada que hablar mal de Marjorie, yo nunca tuve una discusión con ella, la gente está haciendo más alboroto de lo que es”, continuó.

responde sobre comunicado de marjorie de sousa

Cabe recordar que la actriz envió un comunicado donde indica que ella quiso entablar el diálogo pero que Julián se negó. Ante ello, el artista dijo: “No es cierto porque quien inicia el proceso legal es ella, yo como padre y sobre todo velando la salud de la relación que podamos tener nosotros, me voy a defender, por eso yo no quiero entrar en esas cosas legales que se van a ver en el juicio”.

En otro momento, el actor indicó que “el error más grande que podría cometer (Marjorie), no solamente ella sino todas las mujeres, porque se que no soy el único hombre que pueda pasar por algo así, es evitar que sus hijos sean visto por el padre independientemente de quién sea el padre”.

detonante de la separación

Por otro lado, confirmó las palabras de la actriz Carmen Salinas y se animó a detallar cuál fue el detonante para que la pareja decidiera separarse.

“El detonante fue cuando yo me fui 6 días a Japón con mis dos hijos, después de haber estado varios días con Matías y con Marjorie en unas vacaciones en Acapulco. Esas vacaciones las tenía pautadas con mis hijos, a mi todo el mundo me juzgó como si yo fuera un mal padre, Matías no es mi único hijo, tengo tres hijos maravillosos y mis hijos anteriores tienen el mismo derecho y les voy a dar el mismo amor que le voy a dar a Matías”, contó.

“No me parece justo porque en esos 6 días que me tomé de vacaciones, cuando el niño tenía 7 semanas de nacido, ella vino 3 días a Miami a hacer una diligencia, y después se fue 4 días a New York a hacer la portada de People y el niño se quedó 6 días con una nana… ¿qué era más importante unas vacaciones con mis hijos o unas fotos con People en Español?”, indicó Julián Gil, quien cree poco probable una reconciliación con la madre de su hijo.