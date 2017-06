Julián Gil: esto dijo de Marjorie de Sousa al posar en conocida revista junto a su bebé

Julián Gil prefiere mantenerse al margen de los comentarios y vivir en paz. Así lo demostró al ser consultado sobre la nueva portada de la revista People en México, donde aparece en la portada Marjorie de Sousa y su pequeño bebé.

El actor destacó la belleza de su expareja y sobre todo la de su hijo, quien no deja de sentirse muy contento por el acercamiento que ahora tiene con su pequeño retoño.

“¿Hay manera de que salgan más feos? Los dos son hermosos, ¿o no?”, reaccionó Gil. “Muy bonitos. Bonitos no, lo que le sigue”., dijo durante el programa de El Gordo y La Flaca.

Una publicación compartida de Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 31 de May de 2017 a la(s) 7:07 PDT

El actor de la telenovela “Sueño de Amor” no se quedó callado y respondió sobre las declaraciones de Niurka Marcos, quien lo criticó por llorar públicamente.

“Los hombres tenemos todo el derecho de llorar, los hombres también lloramos, los hombres no somos de palo, los hombres sentimos y las veces que he llorado es porque lo he sentido y a veces he tenido que llorar en cámara porque no me aguanto. Creo que es un sentimiento muy natural”, sostuvo.

¡Mira las declaraciones de Niurka Marcos!