Julián Gil: así reaccionó Marjorie de Sousa tras extraño ritual del actor

Julián Gil y Marjorie de Sousa recibieron el 2017 muy entusiasmados. Días antes de que se acabara el 2016 la pareja compartió con sus seguidores un video donde se puede ver a su pequeño bebé tras una ecografía que se realizó la actriz.

Ahora, la pareja protagoniza otra escena donde muchos de sus fanáticos no dejan de comentarla. Resulta que Julián Gil como ritual para Año Nuevo, reventó un huevo en la cabeza de Marjorie de Sousa, quien no paró de reír ante esta acción del actor.

A través de su cuenta de Instagram Julián Gil compartió el video junto al texto: “Celebrando como debe, ser a huevasos de la suerte. Diviértete y feliz Año a todos”. Cabe señalar que este video ya supera las 45 mil reproducciones.

Por su parte, la actriz venezolana ha inundado su perfil de Instagram con fotos y videos muy tierno de su pequeñín. En el último video se puede ver en vivo y en directo a Matías moviéndose muy apresurado en la pancita de mamá como si estuviera bailando y celebrando.

“Mi regalo para cerrar este mágico y hermoso año. Te amamos chiquitín. No me lo puedo creer, hoy nos regaló verlo así, pues si estaba toda la familia mirando no podía dejarnos mal. Morimos de amor. Julián Gil y yo te amamos”, escribió Marjorie de Sousa.