Juanes: pequeño hijo enternece en Instagram con su bella y dulce voz

Juanes expresó su gran orgullo tras publicar un video de su hijo menor, donde deleita con su bella y tierna voz. Todo parece indicar que el pequeño Dante le seguirá los pasos al cantante colombiano.

Como se sabe, Juanes tiene 3 hijos, conformados por Luna (12), Paloma (11) y Dante (7). Éste último ha dado que hablar en las redes sociales luego que su padre publicara un video donde se le ve cantando You’ve got a friend in me, tema principal de la película de Disney, Toy Story.

Aunque inicia algo tímido, el pequeño Dante termina por envolver a los seguidores de Juanes con su bella y tierna voz. ¿Lo dudas? Escucha aquí el tema y dinos qué te pareció.