Juanes: con estas dos palabras definió a Donald Trump

Juanes no se quedó callado y también opinó sobre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El cantante describió su presencia como “depresiva y desconfiada”.

“El mensaje es muy duro, en especial para las nuevas generaciones”, sostuvo Juanes a periodistas colombianos tras presentar su nuevo proyecto “Mis planes son amarte”.

Como se recuerda, en la última campaña presidencial en Estados Unidos, Donald Trump dijo “Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no los envía a ustedes. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos asumo que son buenas personas, pero yo hablo con guardias fronterizos y eso tiene sentido común”, expresó en ese entonces el mandatario.

Ante esto, el pasado 18 de marzo, Juanes salió en defensa de los latinos y los inmigrantes que radican en Estados Unidos. El cantante se refirió a las medidas radicales que tomará Donald Trump.

“Sinceramente no sigo los tweets de él, sólo lo que puedo ver en las noticias. Pero es como que todos los días hay algo nuevo, hay un escándalo nuevo, hay una forma diferente de mostrar una arrogancia que a mí no me gusta”, afirmó Juanes en una rueda de prensa.

