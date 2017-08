Juana Molina y las 5 razones de por qué es una de las cantantes más respetadas de Argentina

Juana Molina ofrecerá su primer concierto en Lima este 7 de setiembre en el Museo Mario Testino (MATE). La cantautora llega para una fecha especial por el aniversario de la productora musical Headsouth. Entradas a la venta en Joinnus.

Aquí te dejamos 5 razones de por qué es una de las cantante más respetadas de Argentina.

1.- Se reinventó pese a las críticas:

Antes de dedicarse a la música, Molina había alcanzado la fama como actriz de comedias en los años 80, siendo considerada una de las humoristas más destacadas de la televisión.

Sin embargo, en pleno apogeo de su popularidad, dejó su trabajo como actriz para seguir una carrera en la música. Su decisión hizo que la crítica musical la trate con dureza cuando presentó su primer disco “Rara” (1996), producido por Gustavo Santaolalla.

Juana recuerda entrevistas en los diarios más importantes donde prácticamente no incluyeron nada del contenido del álbum, y en las que solo le preguntaban por su decisión de cancelar su show de tv. Las estaciones de radio no emitían sus canciones y las tiendas de discos no tenían el álbum a la venta.

2.- No se rindió y grabó “Segundo” (2000), el disco que le abriría las puertas del mundo.

En su segundo material, apostó por incorporar nuevos ingredientes sonoros con los que que había estado experimentando en Los Ángeles. Juana decidió grabar sin banda, sola en su casa, con sus máquinas, teclados y guitarras. “ ‘Segundo’ es el catálogo, la muestrita, la semilla y donde está todo lo que voy a hacer de aquí para adelante” , dijo en una entrevista.

3.- David Byrne y su gira con el líder de “Talking Heads”

El ex líder de Talking Heads, David Byrne; le envió un correo electrónico donde la convocaba como telonera en una gira por Estados Unidos. Molina cuenta que cuando Byrne compraba online un disco del grupo islandés Sigur Rós, le apareció una ventana de publicidad que le decía “Si te gusta este disco, ¿Por qué no pruebas con este otro?’ y se compró ¨Segundo¨. A partir de ahí en cada presentación la anunciaba ante el público diciendo que ‘Segundo’ se había convertido en uno de sus discos preferidos de todos los tiempos.

4.- El reconocimiento en Europa y Asia.

Luego de la gira con Byrne y el apoyo que esto significó en su carrera, Juana logra entre el periodo 2002, 2003 y 2004 expandirse y tocar en varias ciudades de Europa y de Asia, siendo en este último continente el lugar donde se venden muy bien sus discos y hasta consigue que salgan reediciones, compilaciones y vinilos de sus álbumes anteriores.

5.- Es una estrella de la música.

Multifacética e imparable, la argentina ha tocado en el festival de música `Glastonbury´, incursionó en el cine creando bandas sonoras, recibió dos veces el premio Konex a la mejor artista femenina, acaba de lanzar su nueva producción “Halo” (2017) y fue portada de la revista Rolling Stone Argentina en mayo.