José Luis “El puma” Rodríguez: este es su verdadero esta de salud

Luego que José Luis El puma Rodríguez alarmara a sus seguidores al presentarse a cantar conectado a un balón de oxígeno, muchos sostuvieron que su salud estaba muy deteriorada. Tras varios meses de esta incertidumbre, el propio artista rompió su silencio.

A través de una reciente entrevista que concedió al diario La Tercera de Chile, el intérprete de “Como yo te amo”, rompió su silencio y contó detalles de su verdadero estado de salud.

Lejos de perder las esperanzas por la fibrosis pulmonar que padece, El Puma sostuvo que su diagnóstico es una “reacción a la vida”.

“Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad si tiene cura, por eso no la menciono no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios”, expresó en conferencia de prensa en Miami.

Una publicación compartida de José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial) el 9 de Ene de 2016 a la(s) 9:24 PST

Sobre su nuevo disco que acaba de estrenar, José Luis Rodríguez agradeció a todos los artistas que participaron en su nuevo proyecto, ya que para él la música es su única pasión.

“Ricardo Montaner buscó excelentes arreglistas y cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdieran su esencia. Y lo logró porque todos los temas quedaron hermosos”, acotó.

Cabe mencionar que este disco contiene 11 temas. Asimismo, artistas como Chayanne, Vicente Fernández, Fonseca y Amaia Montero forman parte de este trabajo, siendo Ricardo Arjona el director musical.