Jorge Ortiz de Pinedo: aseguran que el actor tiene cáncer y él respondió así

Luego que TVNotas asegurara que el cáncer le regresó a Jorge Ortiz de Pinedo, el actor mexicano no dudó en hablar sobre su estado de salud. Como se recuerda, la figura de televisión superó este mal en el pulmón derecho hace 4 años.

La publicación indicó que ahora el cáncer atacó su pulmón izquierdo. Es por ello que hasta ya adelantó testamento y lo leyó ante sus hijos.

Tras difundirse esta información, el comediante y animador Jorge Ortiz de Pinedo brindó una entrevista con el programa de televisión “Ventaneando”, donde aclaró todas dudas.

“La revista juega con mi salud, el sordo no oye, pero bien compone. Hace cuatro años publicaron que tuve cáncer, y sí, lo tuve, pero no le atinaron en el lugar. Cada seis meses me someto a un chequeo, estoy por hacérmelo y descartar así una posible metástasis. Pero lo que publica la revista, es totalmente falso”, señaló.