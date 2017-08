Johnny Depp: cuando conozcas a su hija querrás llamarlo suegro

Johnny Depp es un actor reconocido internacionalmente, y quizás lo que muchos no sabían es que su hija, Lily-Rose, le viene siguiendo los pasos en la industria. Es la propia joven quien indicó que cuenta con un apellido que le ha pesado, pues tiene que trabajar el doble para ser reconocida por si misma.

“Mucha gente piensa que solo estoy actuando gracias a mi padre, y que no he tenido que trabajar tan duro como los demás para obtener reconocimiento y visibilidad en esta industria. Creo que eso solo hace que quiera trabajar el doble de duro que los demás para demostrarles a todos que no me dedico a esto solo porque me resulte sencillo o porque sea una especie de tradición en mi familia”, explicó la joven.

Lily-Rose ha participado en varios trabajos cinematográficos desde su debut en “Tusk”, en 2014. Desde entonces, protagonizó papeles como Colleen Collette en “Yoga Hosers” e Isadora Duncan en “The Dancer”, ambas lanzadas en 2016.

La hija de Johnny Depp ha participado recientemente en una sesión para revista de moda CR Fashion Book, donde luce infartante topless que ha dejado boquiabierto a más de uno.

