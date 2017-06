John Travolta envió tierno mensaje a Olivia Newton-John tras conocer su delicado estado de salud

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, quien se hizo conocida por su papel en la recordada película Grease, en un comunicado de prensa informó que su cáncer de mama reapareció.

“Estoy muy agradecida y emocionada por la avalancha de amor y preocupación que he recibido de todo el mundo. Me encuentro bien y estoy disfrutando del apoyo de mi familia y mis amigos, así como de un equipo de profesionales médicos en Estados Unidos, como en el Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, con sede en Melbourne, Australia”, refirió la artista en un comunicado difundido por la revista People.

Asimismo, la actriz sostuvo que espera que su lucha contra el cáncer inspire a otras personas que padecen esta enfermedad. “¡Estoy segura de que mi viaje tendrá un desenlace positivo y que podrá inspirar a otros! Con amor y luz”, señaló la actriz de 68 años.

El actor John Travolta, su compañero en la taquillera “Grease”, expresó su solidaridad con la también cantante de 68 años. “Olivia siempre ha sido un ser humano increíble y una inspiración para millones de personas. Siempre la estaré apoyando. La amamos y nos ama”, mencionó el actor.