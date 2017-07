Jennifer Lopez y Kate del Castillo usaron un vestido similar ¿A quién le quedó mejor?

La presencia de la actriz mexicana Kate del Castillo no pasó desapercibida durante la última edición de los Premios Platino 2017, pues lució un vestido con un gran escote.

Muchos compararon el vestido que usó la protagonista de Ingobernable (Netflix) con el que utilizó Jennifer Lopez hace unos meses a los Premios Billboard de la Música Latina.

Ambos vestidos destacan por el pronunciado escote en V que cae hasta el ombligo, esto hace que la mitad del busto quede al descubierto, también llevan una osada apertura en medio de las piernas.

En su paso de Kate del Castillo por los Premios Platino 2017 mencionó que, a pesar de no tener ningún problema judicial pendiente, no volverá a México.

“Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”, dijo Kate del Castillo.