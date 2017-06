Jennifer Lopez y 10 fotos de Instagram en las que no usó maquillaje ni Photoshop

Es inusual ver a las celebridades sin una gota de maquillaje e incluso sin utilizar uno que otro retoque en Photoshop sin embargo, hay excepciones como Jennifer Lopez, quien no teme a las opiniones de los haters y publica constantemente en Instagram imágenes en las que luce al natural.

Así es, Jennifer Lopez es una de las famosas que no temen en mostrarse al natural, incluso no tiene ningún problema en compartir distintas fotografías en Instagram donde se luce sin ninguna gota de maquillaje, dejando ver pocas imperfecciones, las cuales podría corregir con Photoshop, pero no lo hace.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 25 de Abr de 2016 a la(s) 5:40 PDT

¿Qué hace Jennifer Lopez para lucir tan bella sin maquillaje? Invierte en buenos cosméticos, va al gimnasio todos los días, sigue una dieta estricta, duerme ocho horas como mínimo, entre otras cosas. Sin duda alguna, JLo es toda una experta en el cuidado de su figura.

Biografía de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 24 de julio de 1969. Es una de las artistas más completas en la actualidad. ¿Por qué? Pues es actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa.

Su interés por saltar a la fama surgió luego de tener un rol secundario en la cinta “My Little Girl”; sin embargo, sus padres no le tenían mucha fe. Jennifer Lopez les dio la contraria y en 1991 obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 se inclinó más por la actuación.