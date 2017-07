Jennifer Lopez posa con bandera de Estados Unidos y esto dicen sus seguidores

Jennifer Lopez sorprendió a más de uno luego que en su cuenta oficial de Instagram compartiera una foto donde se dejó ver envuelta en la bandera de Estados Unidos, con el fin de celebrar el 4 de julio.

Jennifer López compartió la imagen que editó un seguidor, en la que, en lugar de estar envuelta con el lienzo amarillo, como en la portada de su nuevo sencillo “Ni tú ni yo” con Gente de Zona, la “diva del Bronx” está envuelta con la bandera de los Estados Unidos.

La imagen publicada generó que sus seguidores se enfrentaran pues algunos la halagaron y consideraron la foto súper sexy, otros se sintieron ofendidos pues sintieron su gesto como una falta de respeto.

“Hermoso todo lo blanco que cubre tu cuerpo reina bella. Te amo con locura”, “Te amo JLo, pero no con esta foto, no con la bandera”, “Eres muy bella, pero creo que olvidas que supuestamente en ese país no quieren a los latinos”, fueron algunos de los comentarios.

Happy Independence Day!!! I had to!!! Love these edits!! Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 5:51 PDT

Biografía de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 24 de julio de 1969. Es una de las artistas más completas en la actualidad. ¿Por qué? Pues es actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa.

Su interés por saltar a la fama surgió luego de tener un rol secundario en la cinta “My Little Girl”; sin embargo, sus padres no le tenían mucha fe. Jennifer Lopez les dio la contraria y en 1991 obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 se inclinó más por la actuación.

Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. Desde ese momento, la vida de Jennifer Lopez dio un gran giro y al año siguiente ganó dos millones de dólares gracias a la cinta “Out of Sight”. Posteriormente, en 1999 para ser exactos, debutó como cantante con su álbum “On the 6”, el cual le permitió popularizarse en el mercado internacional.