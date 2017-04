Jennifer Lopez: los mini vestidos que dejaron al descubierto sus tonificadas piernas

Jennifer Lopez sabe que es dueña de una la espectacular figura, esa que muchas mujeres quisieran tener. La artista de Hollywood siempre sorprende a sus miles de seguidores con las sensuales y atrevidas fotografías que sube a su Instagram.

Sin duda alguna, Jennifer Lopez tiene los seguidores más fieles del ciberespacio, pues sus fotos llegan a tener miles de ‘Me Gusta’ y un sinfín de comentarios positivos, donde resaltan su hermosa y cuidada figura.

Jennifer Lynn Lopez, más conocida como Jennifer Lopez o JLo, es una actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

Cabe señalar que, en el 2012, Jennifer Lopez realizó su primera gira mundial llamada Dance Again World Tour, por su álbum Dance Again: The Hits, comenzando la gira en la ciudad de Panamá, recorrió Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía, África y Sudamérica.

