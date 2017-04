Jennifer Lopez llegó muy bien acompañada a República de Dominicana para brindar concierto

¡La espera para los dominicanos terminó! La diva del Bronx, Jennifer Lopez, la noche del jueves arribó en el aeropuerto internacional de La Romana en su jet privado procedente de Los Ángeles, donde llegó acompañada de sus pequeños hijos y su equipo de producción

“Súper feliz, muy contenta… Muchas gracias”, fueron sus primeras declaraciones en español que brindó a la prensa la artista de Hollywood.

En el video podemos ver que J.Lo tomada de las manos de su pequeños hijos descienden del avión. Ella luciendo un hermoso, ceñido y corto vestido blanco, lentes oscuros y una chaqueta.

Todo parece indicar, que Max y Emme, los hijos de Jennifer López y Marc Anthony, están acostumbrados a los flashes de las cámaras pues no se inmutaron frente a ellas.

Es la primera vez que la artista se presenta en República Dominicana, “All I Have” es el nombre del espectáculo que J.Lo brindará este sábado en el emblemático escenario del anfiteatro de Altos de Chavón.

A sus 47 años, Jennifer Lopez es dueña de una envidiable figura, la cual ha obtenido gracias a su estricta dieta y a las duras rutinas que hace en el gimnasio. Esta celebridad es tan sexy y bella que las revistas más destacadas de todo el mundo pueden pagar millones de dólares para tenerla en sus portadas.

Cabe mencionar que en el 2012, Jennifer Lopez realizó su primera gira mundial llamada Dance Again World Tour, por su álbum Dance Again: The Hits, comenzando la gira en la ciudad de Panamá, recorrió Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía, África y Sudamérica.

