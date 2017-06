Jennifer Lopez le demuestra su amor a Alex Rodriguez con esta sexy coreografía

Jennifer Lopez no deja de presumir su amor por Alex Rodriguez. La artista le brindó un homenaje durante su último concierto en Las Vegas.

Arriba del escenario y luciendo una gorra de los ‘Yankees de Nueva York’, Jennifer hizo un sensual baile que dejó con la boca abierta a todos los asistentes. Sin embargo, el momento que llamó la atención, fue cuando cogió un palo de baseball y emitió un tiro en la cancha.

Como se recuerda, Alex es basebolista profesional y desde que la pareja se unió, no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos. La más animada es Jennifer Lopez que siempre se le ve acompañada por el exdeportista.

¡Ahí no quedó todo! Jennifer Lopez mientras entonaba el tema ‘Jenny from the block’, se animó a hacer un twerking inspirado en A-Rod. Estos pasos dejaron en shock a los miles de asistentes que se dieron cita en el coliseo.

No todo fue felicidad, en este mismo concierto, Jennifer Lopez sufrió una aparatosa caída en el que tuvo que ser ayudada por sus bailarines para pararse y continuar con su show en vivo.

¡Mira esta increíble coreografía!