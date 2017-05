Jennifer López fue al baño y se quedó atracada por esta insólita razón

¿Quién no ha tenido una urgencia en algún momento en la calle? A todo el mundo le ha pasado, ¿no? Y tal como lo dijimos, las ‘superestrellas’ del espectáculo no son ajenas a esto y he aquí el caso de nuestra tan querida y adorada Jennifer López, la cual entró a un baño público y generó tanta espera que terminó atracada en el mismo.

Un insólito hecho ocurrido en el centro de convenciones Javitz, en Manhattan, fue publicado por la página web Page Six, en donde comprobaron la veracidad de la demora de Jennifer López en un baño mientras varias personas esperaban afuera del mismo para ingresar.

Según cuenta esta página web, nuestra bellísima Jennifer López estuvo ahí acompañando a su novio Alex Rodríguez, presidente del evento que se estaba realizando y de la empresa que se encargó de recaudar fondos para ayudar a los más necesitados la cual tiene de nombre Robin Hood.

Según se cuenta también, la historia se dio luego de las espectaculares presentaciones de Miley Cyrus, Chris Martin y Jonny Buckland, de Coldplay, y otros más, y es que más allá de las 3 mil 700 personas que se encontraban en el lugar, la presencia de Jennifer López se hacía notar, en especial al momento de irse y entrar al baño.

¿Por qué decimos que era muy notoria? No lo decimos por el excelente cuerpo y derrier que ella maneja, sino que al entrar al baño dejó en la puerta principal a sus cuatro guardaespaldas para que absolutamente nadie la siguiera mientras ella realizaba sus necesidades.

Hasta el momento todo está muy bien; sin embargo, afuera se empezó a llenar todo de personas que también querían ingresar al baño pero los guardaespaldas de Jennifer López no los dejaron entrar sino hasta que ella salió del sitio muy avergonzada por lo que había pasado.

Al final todo el mundo le sonrió a Jennifer López porque a pesar de quedarse ‘atracada’ también por la insistencia de los fans que estaban afuera del baño, su forma de responderle a todos los que querían una firma de ella fue muy afectuosa. Típico de nuestra querida JLo.

