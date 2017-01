Jennifer Lopez: 10 cosas de la sexy cantante que seguro no sabías

Jennifer Lopez es, sin duda, una de las cantantes más reconocidas por todos los estadounidenses, ya que ha sido partícipe de cantar en escenarios de toda índole. Ha subido a tarima compartiendo canciones con artistas internacionales y famosos. Pero ¿por qué la americana también tiene raíces boricuas? Este tipo de dudas son las que te despejamos a continuación. La nota de hoy se trata de 10 cosas que no sabías de “JLo” y un video de YouTube te dice los datos.

¿Sabías que desde pequeña en su barrio a Jennifer Lopez le decían “la guitarra”? Estos datos de YouTube realmente son breves y es una información desconocida que la americana con raíces puertorriqueñas tenía.

Existen canciones, que puedes buscar en YouTube, de Jennifer Lopez las cuales la llevaron a la fama como: “All i have”,“Jenny from the block,“Let’s get loud”,“Get right”,“Love don’t cost a thing”, entre otras. Sus romances también han sido muy comentados en los últimos tiempos, ella se le vio vinculada con el rapero Puff daddy, Ben Affleck, Marc Anthony y recientemente con Drake.

Jennifer Lopez en YouTube

Ella se “fue a las nubes” cuando se popularizó su papel como “Selena”, video que puedes encontrar en YouTube, una cantante latina que apuntaba a estrella mundial que falleció en el año 1995. Jennifer Lopez luego de esto interpretó más papeles que siguieron llevando su carrera a la cúspide del éxito.

Aquí te dejamos una galería de fotos y videos de la simpática Jennifer Lopez con datos que seguro no sabías y que guardaba en su exitosa vida como cantante y actriz de cine. YouTube te trae toda la información.