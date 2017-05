Jennifer Lawrence: filtran video en el que aparece ebria bailando en bar de strippers

La cotizada actriz Jennifer Lawrence vuelve a ser señalada en público, ahora tras filtrarse un video en YouTube y las redes sociales (Facebook y Twitter) en el que se le aprecia ebria en un bar de ‘strippers’ haciendo un extraño baile.

El video ha sido compartido miles de veces y cuenta con miles de reproducciones en YouTube. La guapa actriz en aparente estado de ebriedad se arrastra por el piso, se aferra a un hombre y luego intenta hacer un ‘pole dance’ en uno de los tubos del escenario, luego de sacarse la blusa.

Esto sucedió en un bar de Vienna, donde la actriz estadounidense celebraba la fiesta de cumpleaños de una de sus mejores amigas. Al comienzo, se dudó que fuera la misma Jennifer Lawrence, pero horas más tarde, ella misma aceptó el episodio y dijo que no tiene nada de qué disculparse.

“Vean, nadie quiere que internet le recuerde tratando de bailar en un tubo para strippers. Era el cumpleaños de una de mis mejores amigas y bajé la guardia y la paranoia por un segundo para divertirme. No me voy a disculpar, me la pasé INCREÍBLE esa noche”, contestó la bella Jennifer Lawrence a toda pregunta.