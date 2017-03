Jenni Rivera: esto es lo que opina Angélica Celaya de su protagónico en la serie

Angélica Celaya dio su punto de vista sobre su nuevo papel protagónico en la serie biográfica de Jenni Rivera. Muy entusiasmada, la actriz señaló que para ella es una gran responsabilidad interpretar a la gran artista.

“Me siento feliz y bendecida de tener esta responsabilidad. En verdad es un honor poder interpretarla y tener el peso de alcanzar lo que es Jenni Rivera. Es el mejor elogio que me pueden dar, no existe mejor elogio que la familia haya visto en algo de mí a la mamá, a su hermana, a su hija… Si puedo llegar a interpretar, y que la familia tenga esa misma emoción, hice un buen trabajo porque ellos vivieron con Jenni desde chiquita hasta que fue mamá, si sus papás pueden llegar a sentir lo mismo con cada escena que yo haga, he hecho mi trabajo”, expresó para el portal La Opinión.

Asimismo, contó algunas anécdotas que vivió durante el casting que tuvo para este importante papel donde se cuenta la vida y trayectoria de Jenni Rivera.

“Fue interesante porque fue un proceso largo. Fueron varios meses en los que tuve el acercamiento y viendo diferentes aspectos hasta el último casting. La verdad es que yo me empapé. Yo me vi todo un fin de semana ‘I Love Jenni’ para grabarme su voz, sus tonos, como dice las cosas, sus gestos”, indicó.

Una publicación compartida de Angelica Celaya (@angelicacelaya1) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 8:26 PDT

Mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus