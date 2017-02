Jarabe de Palo: Pau Donés tiene pocas probabilidades de superar el cáncer

¡Lamentable! Pau Donés, líder la reconocida banda Jarabe de Palo, no está atravesando por un buen momento. Resulta que el cantante tiene pocas probabilidades superar el cáncer que padece, según reveló durante una entrevista con XLSemanal de España.

“Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20!”, dijo Pau Donés, quien se refirió a su enfermedad con el humor que lo caracteriza.

Recordemos que el líder de Jarabe de Palo no tenía señales de la enfermedad durante un año, motivo por el que se creía que estaba curado. Lamentablemente, el mal regresó y con más fuerza, generando metástasis en su hígado. “Al cáncer hay que darle visibilidad. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!”, sostuvo el interprete de “Bonito”.

“Me interesa desestigmatizar la enfermedad, pero no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo, porque de mi vida no lo es. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20”, finalizó el músico.

