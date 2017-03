Jarabe de Palo: Pau Donés reveló este detalle tras su lucha contra el cáncer

Pau Donés se ha convertido en un icono de lucha contra el cáncer. En su última visita en México el cantante decidió compartir con sus seguidores algunas anécdotas y demostrar que es más fuerte que cualquier enfermedad.

Durante su concierto en esta ciudad, el cantante señaló que “no tiene planes de morir”, en señal que sigue luchando por vencer el mal que padece desde hace varios meses.

“No tengo planes de morir. Mi oncólogo me retiró de los escenarios por prescripción médica, pero mi psiquiatra me mandó regresar, también por prescripción médica, de lo contrario me volvería loco”, comentó para el portal NotiMex.

PDT

Hace algunos días, el líder de Jarabe de Palo, compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve muy contento comiendo una quesadilla, plato típico de México.

“La flaca, la muerte nos pela los dientes, muy bien, ¡uff buenísima!, esta me la tengo que robar y pues a mí también, ‘La flaca me pela los dientes a mí’ y lo que realmente me ilusiona y me apasiona es la vida”, concluyó el músico.

