Janet Jackson se divorcia tres meses después de haber dado a luz

Se acabó el amor. La cantante Janet Jackson y el empresario Wissam Al Mana acaban de anunciar su divorcio tres meses después de que la cantante dio a luz a su hija Eissa.

Según el diario The Mail on Sunday, Janet Jackson y Wissam Al Mana han terminado en buenos términos y no descuidarán a su pequeña hija.

La fuente del medio expresa que “Aunque ellos estén separados, es un alejamiento amigable y Eissa se quedará con su madre, que vive en Londres”.

Took a break from tour prep to attend 10th Anniversary of Lazarides Gallery n London with my sweetie… See you soon janetjackson.com/tour Una publicación compartida de Janet Jackson (@janetjackson) el 12 de Feb de 2016 a la(s) 12:31 PST

Recordemos que la relación entre Janet Jackson y esposo Wissam Al Mana se formalizó en el 2012 y los rumores de embarazo iniciaron en mayo de 2016 cuando la cantante anunció la postergación de una gira musical.

