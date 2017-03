Jacqueline Bracamontes entristece a todos sus seguidores con esta noticia

La conductora y actriz mexicana Jacqueline Bracamontes entristeció a todos sus seguidores luego que usara su cuenta oficial de Facebook para anunciar su despedida y al mismo tiempo su agradecimiento a Televisa.

“Quiero compartir con todos ustedes mi absoluta gratitud hacia Televisa, quien fue mi casa durante 17 años y con quien he concluído mi contrato de exclusividad. Ahí nació, se forjó y desarrollé mi vocación y mi pasión por lo que hago. A ella le debo una larga lista de proyectos en los que he tenido grandes enseñanzas, me han abierto caminos y brindado inmensas satisfacciones en mi carrera”, se lee en el comunicado de la reconocida actriz mexicana.

Asimismo, Jacqueline Bracamontes informó a sus seguidores que se dedicará a su lanzamiento de su nuevo libro y a desarrollarse como empresaria. “Es momento de abrir nuevas puertas y consolidar nuevos desafíos profesionales tales como el lanzamiento de mi libro y mi rol como empresaria, pero con la convicción de siempre estar dispuesta a encontrar maneras de llegar a ustedes. Me siento enormemente bendecida de contar con su cariño y espero que sea donde sea que me lleve el destino, tenga la fortuna de que ustedes sean parte de esta historia”, se lee en la otra parte del texto que publicó en Facebook.

Jacqueline inició su carrera en el medio artístico con su participación en Nuestra Belleza México 2000, certamen que ganó y la hizo representar a su país a nivel mundial. Gracias a su belleza y talento, Jacky tuvo su primera oportunidad como conductora de deportes y más adelante participó en distintas novelas.

