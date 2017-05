Jacky Bracamontes sobre William Levy: "Cuento lo que he aprendido, lo que he tropezado"

A pesar de las diversas críticas que Jacky Bracamontes ha recibido por las redes sociales al contar que tuvo un breve romance con William Levy, la actriz asegura que solo contó su verdad.

Como se recuerda, tras la publicación de su libro “La pasarela de mi vida”, reveló varias intimidades e incluso habló sobre su matrimonio y sus experiencias amorosas.

“Cuento lo que he aprendido, lo que me he tropezado, lo que he llorado, lo que he sufrido”, añade. “Me he equivocado muchísimo, entonces lo que he aprendido de esos errores”, expresó para la revista People.

Por otro lado, en esta nueva entrega, la actriz mexicana narra pasajes de su vida matrimonial, quien estuvo en tela de juicio luego que se acusara su esposo de infiel. Sin embargo, Jacky Bracamontes prefirió no hacer caso a esos comentarios y continuar con su relación.

“Bendito sea Dios estamos muy bien. Me ha tocado aprender en este matrimonio y creo que a Martín también y un matrimonio no es fácil. Quien te diga que es fácil te está mintiendo. Es sentarte y decir: ‘Quiero estar contigo hoy, mañana y pasado también’. Me siento afortunada de tener una familia como la que tengo, incluyendo a mi marido, a nuestras hijas. Es todo lo que yo siempre había soñado”, afirmó.