Jacky Bracamontes pasó el susto de su vida tras este pequeño accidente

Jacky Bracamontes alarmó a todos sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram que sufrió un accidente en la carretera automovilística. La actriz se llevó el susto de su vida.

Resulta que una de las llantas del vehículo que conducía la artista se pinchó, haciendo que perdiera la estabilidad y por unos segundos salga de control en la autopista.

Luego de este impasse, Jacky compartió con sus seguidores esta noticia, causando la alarma y también generando una serie de comentarios; deseándole lo mejor y haciendo algunas recomentaciones.

“Vean lo que me acaba de pasar. Se me pochó una llanta. Vean el hoyo. No le digan a Martín que me va a matar”, empieza el video. “Ya llegó mi ángel de la guarda que me ayude a cambiarla, bueno está aquí mi papá ayudándome”, proseguía la protagonista de Sortilegio ante la llegada de la grúa.

Como se recuerda, Jacky Bracamontes se encuentra en “boca de todos” tras la publicación de su nuevo libro donde narra pasajes de su amorosa y algunos desencantos.