Jacky Bracamontes: esto es lo que le desea a William Levy tras revelaciones

Jacky Bracamontes concedió una entrevista para el programa de TV “Suelta la sopa” , donde volvió a hablar de William Levy. Sin embargo sus nuevas declaraciones dejaron sorprendidos a más de uno. ¡No creeás lo que dijo!

En esta ocasión, la actriz tocó nuevamente el tema de su “corto noviazgo” con el galán cubano, pero en esta ocasión, prefirió no entrar más en el tema y desearle suerte y mucha felicidad en su relación.

“Soy una mujer profamilia. En su momento cuando decidimos salir, me dijo yo estoy separado. A quién no le gusta, está guapo el muchacho. La química nunca se negó”, expresó.

“Definitivamente no era una persona para mí, y no sabes lo feliz que me hace el verlo realizado con su mujer y sus hijos y yo con la mía. No hay nada mejor que estar realizado con la persona que amas”, agregó Bracamontes.

Como se recuerda, Jacky Bracamontes hizo pública esta relación, luego que publicara su nuevo libro en el que cuenta que se sintió decepcionada por William Levy al engañarla.

¡Mira la entrevista de Jacky Bracamontes!