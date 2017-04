Jacky Bracamontes: por esta razón se desilusionó completamente de William Levy

Jacky Bracamontes presentó su nuevo libro autobiográfico. En esta nueva entrega, revela pasajes muy desconocidos de su vida privada. Alguien que no podía faltar en esta publicación, era William Levy, quien fue vinculado sentimentalmente con la actriz.

“La pasarela de mi vida”, nombre de este libro cuenta algunos detalles sobre la relación que ambos actores mantuvieron en el 2009. Algo que dejó sorprendidos a sus fans, fue que la artista revelara que fue engañada por el galán cubano.

“Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”, relata con todo lujo de detalles Bracamontes.

Sin embargo, esto no era todo, Jacky contó que lo que realmente la decepcionó fue enterarse que William Levy iba a tener un hijo con su exesposa.

“Jacky mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, le comunica en ese momento Levy a Bracamontes. “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”, escribió Jacky.