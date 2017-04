J Balvin le paraliza el corazón a Nicky Jam al "robarse" su más preciado tesoro

J Balvin y Nicky Jam son muy buenos amigos y de vez en cuando se juegan algunas bromas pesadas. En esta ocasión, uno de ellos se “pasó de la raya”.

Resulta que J Balvin no tuvo mejor idea que “tomar prestado” el costoso auto de Nicky Jam para dar un paseo. Lo malo de esta acción, fue que no le comentó al intérprete de “El amante.

Este momento fue compartió a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, donde se observa como el reggaetonero toma el carro valorizado en más de 350 000 dólares.

“Como pueden ver, Nicky Jam está estrenando un F12, como no es mi carro, lo podemos usar completo. Es una belleza. Ahora sí tiene (buenos) gustos este hombre. Nicky Jam anda preocupado porque me llevé el carro, me llevé el carro a Nicky Jam (risas)”, dijo mientras manejaba el carro de su amigo.

Por su parte, Nicky Jam pensó que su flamante auto había sido robado. Al darse cuenta que fue J Balvin solo atinó a reírse. “Bájate de mi carro, bájate de mi carro. José, el roba-carros”, señaló el artista al darse cuenta que su carro estaba intacto y no había sido robado.