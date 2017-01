J Balvin: por esta razón sus relaciones amorosas no duran

El cantante J Balvin no quiso entrar en dimes y diretes y aclaró que en la actualidad se encuentra soltero. Luego de algunos meses de vivir un romance, el artista reveló que esa relación llegó a su fin.

Durante una entrevista para Univisión, el cantante confesó por qué no duran sus relaciones amorosas, sorprendiendo a más de uno.

No sé dónde voy a trabajar o dónde estaré en Día de los Enamorados. Novia no tengo, es muy difícil que me aguanten. Estoy muy enfocado en mi carrera”, expresó el artista al revelar que se encuentra soltero.

Por otro lado, J Balvin dejó en claro que no es homosexual y que está muy interesado en las mujeres. Esta aclaración la hizo, ya que habían muchas especulaciones de que mantenía un noviazgo con el integrante de la agrupación Piso 21, poniendo en duda su orientación sexual.

“Lo amo muchísimo, pero no me interesa. Estoy super contento, me gustan las mujeres. La gente siempre va a hablar. Ningún comentario me duele”, expresó muy firme en sus declaraciones para el programa de El gordo y la Flaca.

