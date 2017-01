J Balvin cambia la letra de 'Ginza' y se lo dedica a Angélica Vale

J Balvin sí sabe lo que es seducir a una linda mujer. El conocido reggaetonero llenó de elogios a la reconocida actriz Angélica Vale y tuvo este lindo detalle.

Resulta que ambos se encontraron en una ceremonia y J Balvin no dudó en cambiar la letra de su famosa canción ‘Ginza’ y dedicarle una pequeña estrofa a Angélica, jugando con el apellido de la artista.

A través de su cuenta de Instagram, Angélica Vale compartió este divertido video donde sus miles de fanáticos no dejaron de felicitar al talentoso artista.

Angélica Vale se mostró muy contenta por su participación en la serie de Telemundo La Fan. La talentosa actriz habló en exclusiva con el diario La Opinión y contó detalles desconocidos de esta nueva producción.

“Estamos ansiosos, nunca me había pasado que terminara de grabar un proyecto y después saliera al aire, siempre estábamos al mismo tiempo, creo que es la primera vez que voy a poder ver un proyecto mío, no sé si me aguante mucho en pantalla (risas)”, expresó.