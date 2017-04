J Balvin es un amante del buen estilo y su Instagram lo delata

J Balvin se ha convertido en uno de los máximos representante del género urbano y todo lo que comparte en sus redes sociales es comentado por sus miles de seguidores en el mundo.

Tal y cual podemos ver en el Instagram oficial de J Balvin, el cantante colombiano es un amante del buen estilo y de la moda, por lo que reconocidas marcas no dudan en contactarlo para que luzca sus modelos.

J Balvin no solo tiene un estilo urbano, sino que disfruta de lucir elegante, donde los ternos y las corbatas no son ajenos a sus looks.

J Balvin, un adicto a los tatuajes (tiene más de 40 en todo el cuerpo), dice ser “un soñador con los pies en la tierra” y un orgulloso colombiano que disfruta el reconocimiento que tienen sus compatriotas, como el pintor Fernando Botero, el futbolista James Rodríguez, el ciclista Nairo Quintana y los cantantes Shakira y Juanes.

