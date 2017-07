Isabela Moner: actriz de Transformers, llora al hablar de las niñas peruanas embarazadas

Isabela Moner, actriz de Transformers 5, llegó a Perú para ser parte de la conferencia de Unicef, donde se dio a conocer el compromiso de esta organización con los niños y adolescentes del país.

La joven actriz de Trasnformers 5 no pudo evitar quebrarse al hablar de las niñas embarazadas que vio en la selva, lugar que visitó junto al embajador de Unicef, Marco Zunino, para conocer de cerca la realidad de los niños y adolescentes de nuestro país.

El reconocido actor peruano no dudó en darle su apoyo y resaltar el interés que tiene la pequeña estrella de Hollywood por un país que considera el suyo.

Isabela Moner, de raíces peruanas, resaltó que quiere generar cambios y esperanza, empezando desde los niños. Es por ello que siente que en este viaje aprendió mucho. “Ha sido el mejor viaje de mi vida, siento que el trabajo de Unicef hace una diferencia”, indicó.

Asimismo, resaltó que su intención es hablar por los que no tienen voz, pues en Hollywood también existe discriminación y falta de respeto por los niños, a quienes no se les toma en cuenta cuando quieren opinar o dar una idea.

“No es un secreto que a veces hay discriminación, lo único que puedo hacer es hablar por la gente que no tiene voz, incluyendo a niños y jóvenes. Siento que hago la diferencia con mi trabajo en Unicef, mi sueño es ser embajadora, no solo ser amiga de Unicef”, explicó.

En todo momento, la artista de 16 años agradeció el apoyo de Marco Zunino, por integrarla a esta propuesta. Consultada por qué espera de ella como actriz, la joven señaló que, por ahora, “solo pienso en esto (Unicef), en hacer lo que amo. Soy una niña, muy joven, y quiero vivir feliz”.

“Quiero trabajar por los niños de Hollywood, hay cosas que no son justas. Es un problema donde guardan mucho las apariencias”, resaltó Isabela, quien recalcó que más adelante decidirá qué estudiará, sin embargo, se inclina por la psicología.

Preguntada por Peru.com, por cómo nació su deseo de ayudar a los niños. Isabela contó que un día leyó un libro sobre niñas mexicanas, sobre la trata de personas. Desde ese momento optó por investigar e involucrarse más.

“Me gusta escribir cuentos, canciones. Todo empezó en el set (de grabación), cuando yo quería cumplir algo, los adultos no me escuchaban. Entonces empecé a leer libros de niñas en México, eso me inspiró para hacer más investigación del tema, espero que pueda ser involucrada en este evento y quizás un día pueda hacer esa película”, intentó explicar con su español masticado.

Aunque invitó a sus fans a que vean la película Transformers 5, Isabela contó que no podrá estar en el estreno de la cinta, que es este 20 de julio, pues quiere aprovechar su estadía en Perú para disfrutar más de su familia y colaborar con los proyectos de Unicef.