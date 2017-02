Isabel Pantoja: así reprendió al jurado de Viña del Mar por hablar en pleno show

Isabel Pantoja era una de las más esperadas por el público en la última edición del Festival Viña del Mar. Sin embargo, los integrantes del jurado no tomaron en cuenta lo mucho que le desagradaría verlos conversar en pleno show.

“Hay muchos sitios para hablar, no la primera fila. Y a una artista, sea quien sea, hay que respetarla. Y los amores vienen un poquito más tarde. Y las risas y los móviles (celulares), y todo lo demás. Para todo hay tiempo, y hay que sonreír”, indicó Isabel Pantoja al jurado que estaba integrado por Lali Espósito, Maluma, entre otros artistas.

La española hizo un alto al llamado de atención para felicitar a la actriz, indicando que le había gustado su actuación en la telenovela “Esperanza Mía”.

“Porque yo me veo todas las novelas del mundo, creo que (ella) es una chica que hizo de monja maravillosa (por la novela “Esperanza Mía”), pues yo he sido una gran admiradora tuya y te respeto. Vi la novela íntegra y me encantó el final. Por fin vi el final de una gran novela, así que ese fuerte aplauso para ella. Para ti cariño, para todos tus compañeros, que por lo menos están intentando escuchar, les guste o no”, dijo española.

Dicho esto, continuó con el jalón de orejas. “Así que le pido a los señores que estaban hablando de sus cosas, está bien, puede ser, pero mientras está cantando un artista, les pido que tengan solo un poquito de respeto”.

“Porque esta canción para mí, las que les voy a cantar ahora, es mi vida. Y si mi vida no la van a tomar en serio, no la canto. Se titula ‘Era mi vida él’”, concluyó la cantante, quien obtuvo el aplauso del público de la Quinta Vergara.

El concierto que brindó Isabel Pantoja era uno de los más esperados, pues marca el regreso de la española tras su salida de presión. En este show, la cantante brindó un sentido homenaje a Juan Gabriel.

Isabel Pantoja brindará un concierto en el Jockey Club del Perú el 1 de marzo.