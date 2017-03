Selena Gomez y los atrevidos trajes que utiliza en sus conciertos

Selena Gomez es de aquellas celebridades que deja todo en el escenario. Se podría decir que es una de las artistas más completas puesto que actúa, canta y modela, motivo por el que en sus presentaciones vemos un show bien elaborado.

Pero eso no es todo, Selena Gomez también gusta de derrochar sensualidad en el escenario, lo que la lleva a utilizar atrevidos trajes con los que deja poco a la imaginación de sus seguidores.

Si bien es cierto, Selena Gomez no está gira debido al lupus que la derrumbó hace unos meses, la celebridad ha prometido que su regresó a los escenarios será por todo lo alto. ¿Te gustaría que realice una gira este 2017?

¡Lo contó todo! Selena Gomez hizo grandes confesiones durante una entrevista con la reconocida revista “Vogue”. Asimismo, la celebridad realizó una sexy sesión fotográfica con la cual dejó poco a la imaginación de todos sus fieles seguidores.

Selena Gomez confesó su adicción a Instagram y contó algunos detalles de su colapaso nervioso. Asimismo, explicó que pasar de cantar para los niños a hacerlo para un público adulto le causó problemas de depresión y ansiedad.

“Mi autoestima estaba por los suelos. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario. Me sentía que no era suficientemente buena (para sus fans), que no era capaz, que no les estaba dando nada”, expresó Selena Gomez.