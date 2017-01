Nicki Minaj muestra todos sus atributos con atrevido escote

¡Es una bomba sexy! Nicki Minaj elevó la temperatura de las redes sociales luego de publicar unas infartantes fotografías en Instagram. Así es, la rapera subió unas imágenes en las que exhibe su busto gracias a un diminuto escote y rápidamente estas se hicieron viral.

En esta oportunidad, Nicki Minaj asistió a una fiesta usando un ajustado traje con un corto escote que permitía ver todos sus atributos. Estas capturas tienen más de dos millones de likes y miles de comentarios en Instagram.

Un vídeo publicado por Nicki Minaj (@nickiminaj) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 10:03 PST

Cabe mencionar que Nicki Minaj es una de las raperas más seguidas en Instagram. En la actualidad, la artista tiene más de 72 millones de fieles followers, quienes están al tanto de sus candentes fotos.

Nicki Minaj es una rapera, cantante y compositora que triunfa también con sus exitosos temas, tales como Super Bass, Turn Me On, Where Them Girls At, entre otros.

