Mila Kunis cumple 34 años y estas son sus fotos más sexys que enloquecieron a sus fans

Mila Kunis acaba de cumplir 34 años y los más alegres son sus fieles seguidores quienes se han mostrado muy cariñosos a través de las redes sociales. En esta ocasión hacemos un recuentro con las imágenes más candentes de la actriz que alborotó Instagram.

Cabe mencionar que Mila, a sus 34 años, es una de las actrices más sensuales de Hollywood. Actualmente es la pareja de Ashton Kutcher, ambos tienen 2 hijos.

Mila Kunis es conocida mundialmente por interpretar a Jackie Burkhart en ‘That 70’s Show’, por ser la actriz de voz de ‘Meg Griffin’ en ‘Padre de familia’, y por los papeles cinematográficos de Solara en The Book of Eli, Lily en Black Swan, Jamie en Friends with Benefits, Lori en Ted, la bruja Theodora en Oz: The Great and Powerful, Jupiter Jones en Jupiter Ascending y Amy Mitchell en Bad Moms.

A los nueve años compaginaba el colegio con clases de interpretación en el Beverly Hills Studios, donde conoció a su primer y actual mánager Susan Curtis. ¡Sin duda es una gran estrella, digna de admirar!

En 1998, Mila Kunis, entró a formar parte del reparto de la serie That 70’s Show interpretando a Jackie. En el casting previo se estableció que el papel de Jackie fuera interpretado por una chica de al menos 18 años, así que Kunis se apuntó al casting alegando que “en su cumpleaños”