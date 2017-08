Instagram: Mariah Carey se muestra sin pudor y hace “topless” a sus 47 años

¡Más sexy que nunca! La cantante estadounidense Mariah Carey se animó a posar en “topless” para la conocida revista Paper Magazine, la imagen ha generado gran alboroto en las redes sociales.

Mariah Caray confesó en la entrevista que sí se ha comportado en varios momentos como una diva, esto producto de la educación que recibió de su madre.

“Es verdad que yo he tenido mis momentos de diva, y mucha gente no ha sabido cómo reaccionar. Supongo que puedo resultar un poco intensa porque provengo de una verdadera diva: mi madre es cantante de ópera. Y eso es una diva de verdad, una que se formó en Juilliard. Así que cuando alguien me dice que soy una diva, yo le contesto: ‘Cariño, no tienes ni idea de cómo se comporta realmente una diva, tú no has crecido con mi madre‘”, ha revelado la artista en una entrevista a la revista Paper.

Asimismo, la cantante sostuvo que valora mucho a su madre porque le ha servido como referente de autoestima y confianza.

“Lo digo como el mayor de los cumplidos, porque yo no sería la persona que soy ahora si no hubiese vivido todo eso. Así que cuando hablo de una manera… peculiar, o digo mucho ‘cariño’, es porque estoy canalizando a mi madre. No es que ella utilice la palabra ‘cariño’ todo el tiempo, más bien es como si sin darme cuenta hablara como ella. Y no lo hago como una falta de respeto o para burlarme, sencillamente lo hago sin darme cuenta, ¡y no sé por qué! No puedo evitarlo”, dijo.