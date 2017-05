Instagram: Madonna y su conmovedor mensaje a Ariana Grande tras atentado en Manchester

El atentado en Manchester ha causado conmoción en todo el mundo, pero más aún entre las estrellas de la música. Y es que muchos han coincidido de que lo que le pasó a Ariana Grande podría pasarle a cualquiera.

Luego del atentado en el Manchester Arena, donde Ariana Grande había culminado un recital, Madonna compartió un mensaje de solidaridad y apoyo hacia la exchica Nickelodeon.

“Gracias a Dios mi amiga está bien. Oremos por las víctimas inocentes que no lo están, por sus familias y por Manchester”, se escribió la diva del pop acompañada de una foto junto a Ariana Grande.

Cabe mencionar que figuras como Miley Cyrus, Bruno Mars, Cher y otras celebridades también expresaron su pesar por las víctimas y su apoyo total a Ariana Grande.

¡Con el corazón roto! La cantante estadounidense Ariana Grande confesó que no tenía palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 19 muertos y 59 heridos.

“Estoy rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.