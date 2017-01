Instagram: Kim Kardashian y 10 fotos en las que mostró el busto

Kim Kardashian es una de las celebridades más sexys y atrevidas de los últimos años. Esto queda comprobado con las infartantes fotografías que ha compartido en Instagram durante los últimos meses. En estas capturas, la socialité no ha tenido reparos y ha mostrado más de la cuenta. ¿No lo crees? Mira las imágenes de esta galería.

Como se recuerda la popularidad de Kim Kardashian es tanta que también es considerada como una de la celebrities más seguidas en Instagram. Actualmente cuenta con más de 90 millones de followers, quienes paran pendientes a sus candentes fotografías.

¡Rompió su silencio! Hace tres meses Kim Kardashian sufrió de un robo en París; sin embargo, no brindó declaraciones a la prensa, por el contrario, se alejó de las redes sociales y entrevistas.

En un video promocional de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians, la estrella de televisión recuerda la noche en que ladrones la sometieron a punta de pistola a la terrible pesadilla.

“Me iban a disparar en la espalda”, cuenta Kim Kardashian a sus hermanas Khloé y Kourtney . “No hay forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso”, se le escucha decir en el video promocional de la serie.

You don't want to miss an all-new season of #KUWTK coming this March only on E! pic.twitter.com/XzKovcgb9a