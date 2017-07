¿Kim Kardashian "tiene una hermana perdida" y estas fotos lo demuestran?

Kim Kardashian siempre da que hablar por su lujosa vida. Ahora, se dice que tiene un hermana perdida y los encargados en percatarse de eso fueron los cibernautas en Instagram ¿Qué está pasando en las redes sociales? Resulta que un grupo de internautas encontraron a la usuario Supriyya y rápidamente la bautizaron como la pariente de la ‘socialité’.

¿Por qué le pusieron ese apelativo? Resulta que Supriyya tiene un gran parecido físico con Kim Kardashian. Tan solo basta con ver las imágenes que publicó en Instagram para percatarnos que ambas son similares.

Una publicación compartida de SUPRIYYA (@_supriyya) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 12:34 PDT

Todo sobre Instagram

Instagram es una red social y aplicación para publicar fotos y videos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro, y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.

Una característica distintiva de Instagram es que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 y 4:3 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. Hoy en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical sin el uso de bordes blancos, aunque estas son recortadas parcialmente. También hay un medio de comunicación privado para hablar llamado Instagram Direct.

Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram fue lanzada en octubre de 2010. Esta aplicación ganó rápidamente popularidad, llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y más de 300 millones en diciembre de 2014.​ Instagram fue diseñada originariamente para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios de abril de 2012, se publicó una versión para Android, y en 2013 se lanzó la versión beta para Windows Phone y oficial para Windows 10 en 2016. ¿Te interesó? Déjanos tu comentario y comparte la nota con tus amigos y familiares en sus redes.

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.

Kim Kardashian tiene dos hijos con su esposo el rapero Kanye West, North (nacida el 15 de junio de 2013) y Saint (nacido el 5 de diciembre de 2015). Asimismo, a inicios del 2017, la celebridad aseguró que se sometería a algunas cirugías para quedar embarazada por tercera vez.