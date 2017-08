Kate del Castillo y las veces que sedujo a sus fans con estos escotes de infarto

Kate del Castillo no deja de presumir su escultural figura en redes sociales. La protagonista de ‘La Ingobernable’ es una de las actrices más codiciadas del espectáculos y estas fotografías lo demuestran.

En esta ocasión, hemos recopilado una serie de imágenes donde se muestra a Kate del Castillo muy sensual. Sin duda estas imágenes son las preferidas de sus seguidores en Instagram.

Algo que llamó mucho la atención fue que la hermana de la mexicana, Verónica del Castillo, asegura que tiene la habilidad de conversar con los muertos.

“Curo con las manos y recibo mensajes de personas fallecidas, ¡soy una intermediaria de Dios!”, expresó.

Hace unos días, la actriz mexicana aseguró que no volverá a su país porque ha recibido amenazas, no del narcotráfico, sino del Gobierno federal.

“Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”. La actriz acusó haber recibido amenazas del Gobierno mexicano. “Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”, increpó.