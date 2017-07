Kate del Castillo se roba las miradas con este bikinazo de infarto

Kate del Castillo no solo es dueña de un gran talento, la guapa actriz mexicana también es dueña de una escultural anatomía que despierta los suspiros de sus seguidores.

La protagonista de La Ingobernable, se tomó unas cortas vacaciones por Ibiza, acompañada de sus amigos. En este “paseito”, la artista no dudó en lucir un sexy bikini, dejando a relucir toda su sensualidad.

En un corto video que Kate del Castillo compartió, se puede ver cómo esta disfrutando del paradisíaco lugar. Además se observa que la está pasando muy bien, lejos de la ciudad. ¡Viajar es un verdadero relajo!

Hace unos días, la actriz mexicana aseguró que no volverá a su país porque ha recibido amenazas, no del narcotráfico, sino del Gobierno federal.

“Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”. La actriz acusó haber recibido amenazas del Gobierno mexicano. “Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”, increpó.