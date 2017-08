Justin Bieber explica por qué canceló su gira 'Purpose'

Justin Bieber hizo un mea culpa y decidió sincerarse con sus seguidores tras cancelar su gira ‘Purpose’. El cantante compartió un extenso mensaje en Instagram, donde expuso sus motivos.

“Estoy muy agradecido por este viaje junto a ustedes. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos ustedes. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante”, escribió el artista.

Recordemos que el pasado 24 de julio, Justin Bieber le puso fin a su gira. No contó que sucedió solo envió un comunicado, pidiendo las disculpas de sus fanáticos.

“He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mi en estos tiempos. He dejado que mis malas relaciones dicten la forma en que actúo y trato a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo conduzcan mi vida. Soy consciente de que nunca voy a ser perfecto, y de que voy a seguir cometiendo errores. Un hombre que aprende de ellos, crece de ellos”, contó Justin Bieber.

En la carta, Justin Bieber también señaló que necesitará tomarse tiempo para así lograr una carrera duradera. ¿Se retirará de los escenarios?