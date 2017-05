Instagram: Jennifer Lopez da un adelanto de su nuevo tema junto a Nicky Jam

Jennifer Lopez vuelve a remecer las redes. Esta vez, la celebrity no compartió una sexy fotografía o un sugerente video, como tiene acostumbrados a sus fans de Instagram, sino un extracto de su tema ‘A tu lado’, que canta a dueto con su compatriota Nicky Jam.

En el video se puede ver a Jennifer Lopez a bordo de un auto e interpretando solo un pedacito del flamante tema.

“Me and Tiana making sure this Spanish album is ready!! Disco en Espanol #pronto @nickyjampr #Atulado”, fue el mensaje que escribió la cantante acompañado del video.

Si bien aún no se conoce fecha para la salida del disco, los fans esperan impacientes por la producción de JLo en español, la cual se conoce tendrá más colaboraciones con estrellas de Puerto Rico.

Biografía de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació en Nueva York, Estados Unidos el 24 de julio de 1969. Es una de las artistas más completas en la actualidad. ¿Por qué? Pues es actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 6:10 PDT

Su interés por saltar a la fama surgió luego de tener un rol secundario en la cinta “My Little Girl”; sin embargo, sus padres no le tenían mucha fe. Jennifer Lopez les dio la contraria y en 1991 obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 se inclinó más por la actuación.