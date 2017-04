Jennifer Lopez: así lucen sus infartantes piernas a los 47 años

Jennifer Lopez es considerada como una de las celebridades más atrevidas de los últimos años. Tan solo basta con ver las fotografías que publica constantemente en Instagram para darnos cuenta de que la cantante, a sus 47 años, es dueña de una envidiable figura, la cual mantiene gracias a una exigente dieta.

¿Cuál es el atributo que más resalta en Jennifer Lopez? La respuesta es más que sencilla. Sus millones de seguidores afirman que atributo más destacado son sus piernas, las cuales no duda en exhibir en las fotos que publica en su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 9:36 PST

Qué duda cabe, Jennifer Lopez llama la atención de todos sus seguidores de Instagram con sus atrevidos selfies o videos en los que realiza atrevidos movimientos, a tal punto que sus publicaciones en Instagram superan en ocasiones el millón de likes.

Jennifer Lynn Lopez, más conocida como Jennifer Lopez o JLo, es una actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

Por otro lado, la popularidad de Jennifer Lopez en las redes sociales sigue aumentando. Esto se ve reflejado en su cuenta de Instagram donde ya tiene más de 62 millones de followers. ¿Te animarías a seguirla?

Jennifer Lopez: Alex Rodriguez rompió su silencio y confesó su amor por la diva del Bronx

Alex Rodriguez rompió su silencio y habló por primera vez de los rumores de un posible romance con la hermosa y sensual Jennifer Lopez, para sorpresa de mucho el exjugador de béisbol terminó confesando su amor por la cantante.

“Es obvio que estamos de novios. Estamos pasando un buen momento juntos. Ella es una chica increíble, es uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido y, además, es una madre increíble. Ama a su familia, es una buena hermana y una muy buena hija”, declaró la ex estrella del béisbol al programa de televisión The View.