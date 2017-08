Esta foto de Luis Fonsi se ha vuelto viral. Entérate por qué

Luis Fonsi es uno de los artistas que ha dado mucho de qué hablar en lo que va del año. Esta vez, lo hizo a través de una publicación que realizó hace algunos meses, donde mostró cómo lucía cuando era joven.

El intérprete de “Despacito” se convirtió en objeto de comentarios luego que se viralizara una foto donde lo vemos luciendo el cabello largo y lentes de marco redondo, un look bastante lejano al que luce hoy.

“¡Dios mío! Quién…quién me dijo que este pelo me quedaba bien (?) Listo para que se burlen y me destruyan en 3…2…1”, fue la leyenda con la que acompañó su publicación el cantante puertorriqueño.

Luis Fonsi lleva casi dos décadas de carrera musical, estuvo casado con la actriz Adamari López y a la fecha se encuentra casado con Águeda López, con quien tiene una hija, la pequeña Mikaela.