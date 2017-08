Demi Lovato y los selfies más seductores que cautivaron a sus fans en redes sociales

Demi Lovato no solo posee un talento innato para la música, la bella artista también es dueña de una hermosa sonrisa y una mirada cautivadora.

A su corta edad, Demi ha causado gran sensación entre sus fanáticos quienes no la dejan de elogiar con cada publicación que comparte en Instagram.

A través de sus redes sociales, Demi Lovato no deja de compartir una serie de videos, fotos y consejos; donde muestra toda su destreza y sensualidad. ¡Déjate seducir por sus encantos.

Hace unos, la cantante compartió un post muy singular en su red privada, señalando que no le gusta que la llamen “bipolar”, ya que ahora tiene otra manera de ver la vida.

“Creo que cuando la gente se refiere a mí como bipolar, es algo que… Bueno, es real, pero no me gusta que la gente lo use como una etiqueta. Es algo que tengo, no es algo que soy o que me identifique como persona”, dijo en conversación con la emisora iHeart Radio.

No dejes de ver esta galería de fotos de Demi Lovato, donde hemos recopilado sus mejores y seductores selfies que han paralizado el corazón de muchos fanáticos de la estrella juvenil.